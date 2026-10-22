Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 23-годишния сирийски гражданин Махмуд Мухамад, задържан и обвинен за нападението с нож на 16 октомври край НДК в столицата. Той ще отговаря пред закона за нанасяне на телесни повреди на трима младежи.

В петък около 21 часа в парковото пространство пред НДК, обвиняемият чужденец е ударил с глава в челото едно момче и му причинил лека телесна повреда. След това сириецът нападнал и намушкал с нож други двама младежи на 18 и 19 години. На мястото незабавно бяха изпратени две линейки, като едното момче бе хоспитализирано в "Пирогов", а другото - във Военномедицинска академия.

Съдията посочи, че липсват доказателства Мухамад да се е отбранявал. От показанията на свидетелите става ясно, че сириецът е предизвикал конфликта, защото решил, че младежите го снимат. Пострадалите са получили прорезни рани, след като единият от тях побягнал, а другият помагал на свои приятели да се изправят.

Според СРС Мухамад е посегнал първи.

Според прокурора по делото Валентин Добрев Мухамад е извършил това, за което е обвинен, и има опасност да извърши друго престъпление, защото въпросният инцидент се е случил по време на изпитателния срок на друга негова влязла в сила присъда. Също така, според прокурора, има опасност обвиняемият да се укрие, защото не живее на адреса, на който е посочил, че живее.

Адвокат Екатерина Трайкова, защитник на Мухамад, каза пред съда, че подзащитният ѝ има постоянен адрес и няма да се укрие. Той е на 23 г., като повече от три години живее в България. Тук работи по строежи на различни места в страната и това е причината да е открит и задържан в Пловдив.

Трайкова каза още, че той се намирал в градинката пред НДК, където бил заобиколен от повече от 10 младежи, които са го нападнали. Той се уплашил, защото младежите започнали да снимат и да стесняват кръга около него. Един го ударил с нещо тежко, а друг - с глава, и Мухамад отвърнал. Впоследствие младежите го съборили на земята и започнали да го ритат. Съдебномедицинската експертиза показва, че той има множество наранявания, обясни Трайкова.

Мухамад се изплашил за живота си, извадил нож, за да се защити и наранил няколко от младежите, каза още тя. Адвокатът призова съда да се изяснят всички обстоятелства по делото, защото в района няма камери. Според Трайкова обвинението е неправилно и незаконосъобразно. Тя поиска по-лека мярка за неотклонение.

В последната си дума пред съда Мухамад помоли за снизхождение и за по-лека мярка. Каза, че съжалява за всичко, което се е случило. Не иска да има неприятности и да създава такива. Той просто се е защитавал. В България е, за да работи и да помага на семейството си в Сирия.

Мухамад е бил осъден през 2024 г. за прикриване на незаконни мигранти, каза пред медиите след заседанието прокурор Добрев. Той добави, че твърденията на Мухамад, че е бил бит, са опровергани от останалите доказателства. Разследването е в начален етап, предстои да се приобщят и други доказателства и видеозаписи, каза още прокурорът. Добрев добави, че видеозаписите, които ще бъдат приобщени, са от пътя, по който обвиняемият е побягнал.

Съдията по делото обаче посочи, че има опасност Мухамад да се укрие и го остави за постоянно в ареста.

Решението му не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Дир.бг