Охранител от НСО блъсна репортерката на ПИК Соня Колтуклиева и тя падна на тротоара пред централата на "Прогресивна България" на столичния булевард "Христо Ботев".

Сблъсъкът стана, след като Колтуклиева отвори вратата на служебния автомобил, който вози председателя на Народното събрание Михаела Доцова в момент, когато тя вече беше влязла в колата.

В 17 часа премиерът Румен Радев даде брифинг на тротоара след сбирка на ръководството на управляващата партия.

След това Колтуклиева е останала на мястото, докато от ПБ се разотиват, показват кадри в нейния фейсбук профил.

На видео, заснето от друг репортер, се вижда как тя снима с телефона си и задава въпроси на Доцова, докато председателят на НС излиза от централата и се качва в кола на НСО. Когато Колтуклиева отваря вратата на автомобила, Доцова я дърпа отвътре в опит да я затвори отново. Тогава към репортерката се впуска гард от втора кола на службата за охрана, хваща ръката й и я блъска.

Според репортера, заснел видеото, Колтуклиева е припаднала след падането на тротоара, а след това е била откарана с линейка в болница.

Съгласно Закона на НСО на президента, председателя на Народното събрание и министър-председателя в страната се осигуряват всички видове охрана.

"Срамота! Нерви лабави! Не! Не е за аматьори и тази работа!", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във фейсбук, публикувайки видеозаписа от инцидента.

Думите му изглежда репликират изказване от брифинга на Радев. "Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от "Прогресивна България" ще гласуваме за г-жа Илияна Йотова и Кирил Вълчев - за мир и сигурност", каза премиерът.

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС настояха за оставката на Михаела Доцова и за незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.

"Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент! Никой представител на властта не бива да забравя, че институциите съществуват, за да служат на гражданите, а не да бъдат защитавани от техните въпроси", заявиха от групата.

"Пълно самозабравяне! В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша!", написа лидерът на ПП Асен Василев в социалната мрежа, също публикувайки записа.

"Нищо не оправдава действията на НСО срещу Соня Колтуклиева", написаха от "Да, България" във фейсбук. От партията призоваха службата за охрана да се извини, президентът Илияна Йотова, на чието подчинение е, незабавно да вземе отношение, а Доцова също да реагира моментално и нееднозначно - с ясна позиция и най-малко с извинение.

"НСО, така не се прави! Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена! Имам огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила", коментира и съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

Атанас Атанасов от ДСБ поиска оставка на Михаела Доцова "поради недопустимо посегателство и нанесена телесна повреда на журналист пред очите ѝ, при пълна липса на каквато и да е човешка реакция от нейна страна".

"Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента", написа той във фейсбук.

Дир.бг