"Гърция правилно предаде тленните останки на цар Самуил, защото те ви принадлежат. Той е бил ваш владетел." Това заяви Вселенският патриарх Вартоломей, който пристигна в България за честванията на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Вселенският патриарх приветства решението на Гърция да върне на България останките на средновековния владетел, които десетилетия наред се съхраняваха в южната ни съседка.

Той изрази удовлетворение от постигнатото споразумение между двете държави и похвали техните премиери за инициативата, която определи като принос към справедливостта, мира и разбирателството между народите.

Вартоломей призова подобни действия да продължат и занапред, за да бъдат преодолени исторически несправедливости.

"Нашето желание, нашата молитва и нашата молба е това дело на въздаване на справедливост да продължи, за да бъдат поправени неприятните събития от миналото", подчерта той.

Според него своевременното разрешаване на подобни исторически въпроси укрепва отношенията между държавите и допринася за добросъседството.

Посещението на Вселенския патриарх Вартоломей има особено значение за Българската православна църква, тъй като е първата му официална мирна визита у нас от близо 11 години. За последно той гостува в България в този формат през ноември 2015 г. по покана на тогавашния български патриарх Неофит. Вартоломей обаче е посещавал страната и след това. През март 2024 г. той отслужи опелото на патриарх Неофит, а през юни същата година присъства на избора и интронизацията на патриарх Даниил. Настоящото тридневно посещение е по покана на Светия синод и е посветено на годишнините, свързани с живота и делото на свети Йоан Рилски Чудотворец.

"Да имате единство и благоденствие"

Вселенският патриарх отправи и специално послание към българския народ, в което пожела единство, благоденствие и политическа стабилност. "Да имате единство и благоденствие, и политическа стабилност", заяви той.

Вартоломей изрази надежда България да продължи да се развива успешно като част от Европейския съюз.

Той отправи благословение към вярващите в България и подчерта значението на мира, разбирателството и съхраняването на православното единство.

Вселенският патриарх беше официално посрещнат от българския патриарх Даниил в Синодалната палата в София.

В обръщението си Даниил изрази надежда посещението да бъде още едно свидетелство за единението между православните християни. От своя страна Вартоломей подчерта, че пристига с послание за Божия мир и любов и с желание за опазване на всеправославното единство.

Вселенският патриарх беше официално посрещнат от българския патриарх Даниил в Синодалната палата в София.

В обръщението си Даниил изрази надежда посещението да бъде още едно свидетелство за единението между православните християни.

От своя страна Вартоломей подчерта, че пристига с послание за Божия мир и любов и с желание за опазване на всеправославното единство.

Протест посрещна Вартоломей пред Светия синод

Официалното посрещане беше съпроводено и от протест пред Синодалната палата.

Докато българският патриарх Даниил посрещаше високия гост, десетки граждани се събраха пред сградата, за да изразят несъгласието си с визитата му. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Вартоломей, не си добре дошъл" и "Еретик и икуменист", предаде bTV. Според Българското национално радио сред протестиращите е имало хора с послания на български, гръцки и английски език, включително обвинения, свързани с църковното разделение в Украйна.

Една от основните причини за недоволството е ролята на Вартоломей в признаването на независимата Православна църква на Украйна. Според протестиращите действията на Константинополската патриаршия са задълбочили разногласията в православния свят.

Друга причина за протеста е отношението на Вселенския патриарх към икуменизма - движението за сближаване между християнските църкви. Демонстрантите смятат, че част от тези инициативи противоречат на православното учение.

Протестиращите се обявиха и срещу т.нар. "фенеропапизъм". С този термин критиците на Константинополската патриаршия обозначават предполагаемия стремеж на Вселенския патриарх да разширява правомощията си спрямо останалите поместни православни църкви.

Недоволството срещу посещението започна още на 30 септември, когато в деловодството на Светия синод беше внесено отворено писмо от духовници, монаси и миряни, с което се настоява да не бъде допуснато съвместно богослужение с Вселенския патриарх Вартоломей в Рилския манастир.

Според информация на Съюза на православните журналисти, който се позовава на редакция "Христоносци", документът е получил подкрепата на над 2100 православни християни, сред които и десетки свещенослужители и монаси. Броят на подкрепилите е посочен от организаторите на инициативата.

В писмото се изразяват опасения, че съвместното богослужение на 19 октомври, когато Българската православна църква почита свети Йоан Рилски, би могло да бъде възприето като подкрепа за действията на Константинополската патриаршия, срещу които авторите възразяват.

Въпреки критиките Светият синод не отмени официалната покана. Вартоломей беше тържествено посрещнат от патриарх Даниил, а двамата отслужиха кратък молебен в параклиса на Синодалната палата.

Дир.бг