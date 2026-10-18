Транспортното министерство е спряло процедури за над 350 млн. евро след съмнения за злоупотреби за десетки милиони в НКЖИ и БДЖ. Това обяви пред NOVA министърът на транспорта Георги Пеев.

По думите му обществените поръчки са в различни фази. От ведомството са сигнализирали органите на реда, съобщи още Пеев.

"Има 17 преписки в Европейската прокуратура. Една от тях е свързана със съмнения за източване на европейски средства, преводи в кухи фирми и изтегляне на пари в брой", коментира транспортният министър.

И добави, че в НКЖИ са спрели процедури за над 355 млн. евро и също са прекратили договори за над 20 млн. евро.

"Причините са неосигурено финансиране, процедури, които са направени, така че критериите водят само до един изпълнител. Залага се прогнозна стойност, която не е пределна", обясни Георги Пеев.

По думите му информацията е подадена към МВР и Министерския съвет.

Два дни по-рано от транспортното министерство съобщиха, че 5 експертни работни групи ще подготвят конкретни решения за организацията на железопътните пътнически превози, които от 13 декември 2026 г. ще се извършват от държавен и частен превозвач, а Георги Пеев е поставил срок от 2 седмици за приключване на работата им.

Екипите ще търсят решения по 5 основни направления - осигуряване на подвижен състав, преместване на персонал, бази и поддръжка, графици на движение и продажба на билети.

"Трябва да намерим разумен начин да приведем в изпълнение договора, който сегашният екип на Министерството наследи. Договорът е факт. Той е част от осъществяването на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата е преминала и договорът трябва да се изпълнява", заяви Георги Пеев.

Дир.бг