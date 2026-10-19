Двама младежи, родени през 2007 г. в Германия, са заподозрените за палежа на антени от системата "Старлинк" на обект "Телепорт Плана". Те са напуснали България, а местонахождението им в чужбина засега остава неизвестно, съобщи БНТ.

Палежът беше извършен на 9 октомври вечерта, около 22:25 часа.

По информация, представена от прокуратурата, заподозрените са Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Според предоставените данни двамата са пристигнали в България с туристическа цел, преминали са през граничния пункт Калотина и са останали в страната за няколко часа.

При инцидента са били запалени 18 антени. Три от тях са изгорели до основа, две са частично засегнати, а други три са получили повреди. Съществувала е опасност пожарът да се разрасне и да засегне административната сграда на обекта.

Автомобилът, който са използвали, е с германска регистрация и не е собственост на нито един от двамата. До този момент германските служби нямат информация за местоположението на двамата младежи.

До този момент германските служби нямат информация къде се намират двамата младежи. От прокуратата заявиха, че по делото има записи от охранители камери , които са установили оттеглянето на автомобила.

По случая се води разследване, като предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 3 до 12 години.

По-рано днес от СГС съобщиха, че днес е планирано заседание по искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама души, обвинени за подпалването на антените. В края на миналата седмица от МВР съобщиха, че има заподозрени за палежа, а премиерът призова от парламентарната трибуна председателят на ДАНС Пламен Тончев да не разкрива данни относно разследването по случая.

По повод изчезването на двамата извършители съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев, който пръв огласи за палежа, обвини българските власти, че не знаят местонахождението на двамата чужденци.

"На 14 октомври Радев настоя ДАНС да не разкрива подробности пред парламента и увери, че разследването на палежа на антените на Starlink е под контрол: "Още малко търпение, ще имате резултат."

Пет дни по-късно прокуратурата иска европейска заповед за арест, а двамата обвиняеми са напуснали България и местонахождението им е неизвестно. Това ли е контролът, с който успокояваше парламента Радев? На каква информация основаваше увереността му?", критикува депутатът от ДБ.

Той отправи въпроси, на които, по думите му, управляващите са длъжни да отговорят. "Кога обвиняемите са напуснали страната и кога службите са разбрали? Какво е знаел Радев, когато обещаваше скорошен успех?", пита Мирчев.

По думите му премиерът лично дължи отговор пред обществото какво е постигнато, какво е пропуснато и кой носи отговорност, тъй като той е настоял шефът на ДАНС да не даде повече информация на депутатите.

"Обществото има право да знае как обещаният успех се съчетава с обвиняеми в неизвестност. Да припомняме ли, че три дни МВР и службите се спотайваха и криха за инцидента, а информацията беше изнесена от ДБ", добави още Ивайло Мирчев.

Дир.бг