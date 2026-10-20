Господин Радев днес е казал, че протестите целели да се направи нова сглобка. Господин Радев, вместо да коментирате сглобки, докато откривате батерия на Делян Добрев, елате на протеста и обяснете защо днес Конституционният съд обяви части от бюджета ви за противоконституционни и ограбващи българските граждани.

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти на протеста на млади лекари пред Министерството на здравеопазването. Ако отговорите на този въпрос, сигурен съм, че протестът ще може да ви посрещне подобаващо, както ви посрещна, когато вдигнахте юмрук. Ако не можете, ще бъдете изгонени с камъни, допълни Василев.

Днес в Твърдица попитан за коментар за протеста тази вечер под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" е изолация!" Румен Радев каза, че "замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен – да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, който ще ни довърши".

По-рано Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност в цялост на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Съдът обяви за противоконституционни измененията, касаещи "замразяването" на минималната работна заплата и промените при отчитането на трудовия стаж, както и с новата формула за заплатите на младшите магистрати, която ги обвърза с възнагражденията на депутатите.

За минималната работна заплата казаха, че няма да я разглеждат, тъй като междувременно текстът вече е променен, но така или иначе знаете, че това също беше противоконституционно, посочи Василев по темата. Тук, между другото, е моментът и госпожа Йотова да обясни защо нейният екип твърдеше, че всичко в бюджета е наред и няма противоконституционни разпоредби. С абсолютно същите аргументи, които представихме на нейния екип, влязохме в Конституционния съд и той потвърди, че всички разпоредби, които сме идентифицирали като противоконституционни, действително са такива, заяви той. По думите му следва правителството да започне да спазва Конституцията и да защитава интересите на българските граждани, а не на олигархията. Според него следват и оставките на финансовия министър Гълъб Донев и на социалния министър Наталия Ефремова.

Пет години опазихме България от война. Откакто господин Радев и неговото некадърно правителство дойдоха на власт, взеха да падат дронове на територията на България и да бъдат потопявани кораби в българската икономическа зона. Така че във война ни вкара господин Радев, каза още Асен Василев. Опазихме държавата от война, опазихме българските кораби, опазихме румънските кораби, направихме хуманитарните коридори и даже опазихме корабите, които изнесоха украинското зърно през 2023 г. Всичко това постигнахме с помощта на НАТО и с ясна и твърда позиция, а не с навеждане във всички посоки и въртене като пумпал. Като се въртиш като пумпал, никой не те уважава и почват да те бият отвсякъде, коментира Василев, цитиран от БТА.

Дир.бг