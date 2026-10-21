Мащабна специализирана полицейска операция се провежда в Белица. Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извършват претърсвания и изземвания на документи в сградата на общинската администрация, както и в дома на кмета Радослав Ревански, който е и един от заместник-председателите на ДПС. По този повод от пресцентъра на партията обявиха, че цялото ръководство вече пътува към Белица.

По информация на БНТ униформените са влезли в сградата на Община Белица около 8:00 часа тази сутрин. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, като заради действията на разследващите административното обслужване на гражданите е временно преустановено.

Според последната информация кметът Радослав Ревански също се намира в сградата на общината. По-рано NOVA съобщи, че разследващи извършват процесуални действия и в дома му, където той е присъствал.

По информация на NOVA акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки, имащи отношение към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), както и с европейски проекти за милиарди.

Радослав Ревански е кмет на Белица от 2015 г., като през 2023 г. печели трети пореден мандат, издигнат от ДПС. След разцеплението в партията той застана на страната на Делян Пеевски и се утвържди като един от неговите публични поддръжници. През 2024 г. Ревански бе избран за заместник-председател на "ДПС - Ново начало", а впоследствие запазва мястото си в ръководството на партията. През 2024 г. Пеевски гласува в село Бабяк, община Белица, в присъствието на Ревански. Кметът неведнъж е изразявал подкрепата си за партийния лидер, като е подчертавал ролята му за развитието на общините.

Така Ревански става вторият кмет, избран от ДПС и свързан с политическото крило на Делян Пеевски, който попада във фокуса на специализирана операция на МВР в рамките на два дни.

Ден по-рано ГДБОП и ДАНС проведоха акция в Сунгурларе и кметът Димитър Гавазов беше задържан.

Премиерът Румен Радев обяви, че със задържането на кмета на Сунгурларе започва да се разплита корупционна схема и Делян Пеевски и Бойко Борисов губят контрол върху финансовите потоци.

"Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие, но са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродвили кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата", заяви в началото на днешното правителствено заседание министър-председателят.

Отговорът на Делян Пеевски не закъсня. Пред журналисти в парламента той обвини Радев, че лично разпорежда действията на правоохранителните органи, включително операциите в Белица и Сунгурларе. Лидерът на ДПС отправи и лични обвинения към Радев и Николай Копринков, като ги нарече "върхът на олигархията"

Дир.бг