Дмитрий Медведев е поканил лидера на "Възраждане" и кандидат за президент Костадин Костадинов да присъства на среща на върха БРИКС - ЕС. Това съобщи Костадинов в профила си във Facebook.

“Вчера получих покана за втората годишна среща на върха БРИКС - ЕС, която ще се проведе в Москва на 16-17 декември, отново под патронажа на Дмитрий Медведев, зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия. Миналата година заедно с Петър Волгин и Рада Лайкова бяхме на първата среща и проведохме редица ползотворни разговори, включително и с г-н Медведев", обясни той.

Костадинов съобщи, че е получена и покана от партийното ръководство на Китайската народна република за изпращане на делегация на “Възраждане” в Пекин в края на ноември. Той е приел и нея.

В началото на декември пък "Възраждане" ще се срещне с “Алтернатива за Германия” в Берлин.

"Всъщност, независимо от свършека на предизборната кампания, вече е ясно кои ще са първите три държави, които ще посетя след изборите - това са Китай, Германия и Русия. “Възраждане” показа, че може да строи мостове там, където други изграждат стени. Светът е голям и за България има огромен набор от възможности за развитие и напредък, стига да го пожелаем", коментира Костадинов.

Днес.бг