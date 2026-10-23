Президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев.

"На този етап лично аз виждам пропуски и очаквам оставки. Да, ще поискам оставката на ген. Емил Тонев", заяви Йотова пред журналисти.

"Още вчера вече тръгна проверка в Националната служба за охрана. Чакам първите резултати и всеки момент докладване на началника за изясняване на всичка обстоятелства около този инцидент", добави тя.

По думите на Йотова пропуските на гардовете са най-малко в две направления. "Както по отношение охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашия колега Соня Колтуклиева. Това, което мога да кажа на този етап, аз лично виждам пропуски и очаквам резултати", заключи президентът.

Причината за поисканата оставка на шефа на НСО е инцидентът и последвалият скандал два дни преди изборите с изблъсканата и съборена на земята журналистка от ПИК Соня Колтуклиева. Тя отвори вратата на колата на НСО, в която беше председателката на парламента Михаела Доцова, при което гардът я неутрализира с груба сила, така че жената падна по гръб и на главата си на тротоара.

Вследствие на инцидента Колтуклиева е с контузия на рамото и може да се наложи операция.

Гардът вече е задържан, след като късно снощи сам отиде във Военната прокуратура и го отведоха с белезници.

Преди това НСО започна спешна проверка по случая, а президентът Йотова настоя за поемане на отговорност при установяване на нарушения от служителите на охранителната служба.

НСО е служба, която е на подчинение на държавния глава и именно заради това част от опозицията снощи поиска дори оставката на самата Йотова - това прозвуча в реакцията на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

ГЕРБ от своя страна вече събраха 39 подписа за оставката на Михаела Доцова, поканиха и депутатите от останалите опозиционни групи в НС да се присъединят, за да осигурят необходимите 80 по закон за свикване на извънредно заседание и предприемане на процедура по свалянето на Доцова. Оставката беше поискана преди това и от ПП и ДБ.

Дир.бг