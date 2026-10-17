Първи сняг е паднал през нощта в прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-краткия път от София към областите Монтана и Видин, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана, предава БТА.

Снегът е валял обилно в малките часове на нощта, когато температурата е била под нулата. Имало е и паднали на шосето все още зелени клони от дървета.

Те веднага са били премахнати, а пътят е почистен от тях и от снега и в момента е напълно проходим.

Две машини все още работят на терен, обясни дежурният в пътното управление в Монтана.

Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра през прохода.

През деня днес се очаква ясно и слънчево време и температури над нулата около и след обяд, посочи дежурният.

Дир.бг