Пътнически самолет "Еърбъс А320" на авиокомпанията "Остриън Еърлайнс" по маршрут от Тел Авив за Виена кацна извънредно на летище София тази вечер след получен сигнал за бомбена заплаха. На борда на полет OS82 са пътували 51 пътници и 6 души екипаж, като всички са били евакуирани невредими от машината. Информацията за инцидента бе потвърдена официално от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Екипажът е докладвал за заплахата в района на българо-румънската граница. Пилотите са взели решение за незабавно отклоняване на полета към българската столица. По установените протоколи за сигурност боен изтребител на българските Военновъздушни сили е излетял веднага. Военната машина е придружила пътническия лайнер до безопасното му приземяване на пистата в София.

На летището е сформиран оперативен работен щаб за координация между специализираните институции. Екипи на полицията и службите за сигурност започнаха детайлна проверка на багажа и салона на самолета.

Израелските издания "Джерусалем Пост" и "Таймс ъф Израел" съобщиха, че предупреждението е възникнало заради подозрителен предмет на борда. Пътници споделиха пред вестник "Йедиот Ахронот" за анонимно телефонно обаждане, получено от властите във Виена. Според израелските медии в самолета е пътувала младежка делегация за участие във форум на Организацията на обединените нации.

Общественият телевизионен канал "КАН Нюз" уточни, че заповедта за отклоняване на курса е дошла след сигнал до австрийските органи на реда. От Военновъздушните сили на Израел заявиха липса на отношение към случая поради извършване на полета извън израелското въздушно пространство. Инцидентът се развива три седмици след осуетения опит за нападение на полет на "Флайдубай" по линията за Тел Авив. Проверките на самолета на австрийския превозвач на софийското летище продължават и в момента.

Дир.бг