България няма как да участва в новата помощ в размер на 70 млрд, поискана от Володимир Зеленски на Европейския съвет на лидерите миналия петък. Това заяви пред журналисти министър-председателят Румен Радев в Твърдица, където участва в церемонията за първа копка на батериен парк за съхранение на електрическа енергия. Радев напомни, че преди това имаше взето европейско решение за заем от 90 млрд. за Украйна, по който Европа е гарант, към които сега се добавят новите 70 млрд. евро.

"Как ви се вижда това, на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 млрд.", категоричен беше Радев. "И час по-скоро трябва да се сложи край на тази война. Всеки ден от нейното продължаване вече не е само риск за мира, това е риск вече за нашето благосъстояние, за социалната среда", добави той и обвърза помощите на Европа за Киев сред основните предпоставки за социалните брожения в старите демокрации като Франция и Италия.

"Все още тази ситуация е далеч от България. Различни са факторите, които доведоха до това, недоволството на европейските граждани да се излее по улиците.", коментира премиерът. И изреди безконтролната миграция, и провалената интеграция, деиндустриализацията, загубата на работни места и зелената сделка. Към тях Радев добави и войната в Украйна.

"Но има още един важен фактор и аз говоря за него отдавна. И това е, че войната в Украйна изтощава икономическата ни система, води до социално напрежение и политическа нестабилност. Ето това виждаме в момента. И все по-труден ще бъде политическият отговор защо благосъстоянието на европейските граждани изтича в тази война, вместо да решава техните собствени проблеми", добави Румен Радев.

По повод огледа на ударения от дрон кораб "Челси 3" премиерът посочи, че разследващите екипи работят изключително интензивно, "не само като физически останки от дроновете, но и по химически анализ за установяване на типа взривно вещество". Радев съобщи, че в сряда пристигат партньорски и съюзнически екипи, които носят високотехнологична апаратура. И очакваме от тях да кажат в най-скоро време какъв е типът на дроновете, анонсира Радев.

Той даде подробности и за пристигането на американския самолет П-8 "Посейдон". Той вече е започнал патрулиране над Черно море за разузнаване и засичане на активност, която може да представлява риск, уточни премиерът, цитиран от БТА. По думите на премиера, някои от съюзниците вече са реагирали много бързо в резултат на разговорите му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и отправената заявка за помощ.

"Искам да разсея всички истерии и насаждане на манипулации, че търговският флот е спрял в Черно море - не е вярно. Изисках справка от Министерството на транспорта за данните от началото на месеца до вчерашна дата, съпоставими със същия времеви период на септември и с година назад, и трафикът към и от пристанища Бургас и Варна е увеличен с 30 кораба и няма разлика между трафика от миналия месец и от този месец", заяви още Румен Радев. Добави, че корабите към Бургас и Варна, които обслужват икономиката ни, не са спрели и няма да спрат.

"Нека насаждащите истерия мирясат, защото няма риск за нашето корабоплаване", призова министър-председателят.

Дир.бг